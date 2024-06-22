День памяти 22 июня на Крымской набережной и Поклонной горе: фото с акций

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Акция «Свеча памяти» на Крымской набережной

Акция «Линия памяти», посвящённая сохранению памяти о Великой Отечественной войне, прошла на Крымской набережной в пятницу, 21 июня, участники акции зажгли 1418 свечей. В память о начале Великой Отечественной войны вдоль Крымской набережной развесили календарные отрывки с датами от начала до конца трагического события. Там же расставили свечи, которые зажгли участники акции. Вдоль набережной дежурили солдаты в военной форме, а на территории звучали песни военных лет.

Также в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы на Поклонной горе в Москве прошла всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти». Ветераны ВОВ, почетные гости и волонтеры зажгли на площади Победителей свечи, чтобы почтить память погибших в войне. В полночь на фасаде главного здания Музея Победы появилась инсталляция из 1418 виртуальных свечей, символизирующих количество дней, в течение которых длилась война.

Руководитель московского департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что акция направлена на то, чтобы вспомнить подвиги народа России и те тяжелые времена, которые проживала страна. Участник Великой Отечественной войны, ветеран Виктор Караваев рассказал свою фронтовую историю и о том, как дошел до Берлина. Также в акции принял участие депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

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