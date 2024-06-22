Акция «Линия памяти», посвящённая сохранению памяти о Великой Отечественной войне, прошла на Крымской набережной в пятницу, 21 июня, участники акции зажгли 1418 свечей. В память о начале Великой Отечественной войны вдоль Крымской набережной развесили календарные отрывки с датами от начала до конца трагического события. Там же расставили свечи, которые зажгли участники акции. Вдоль набережной дежурили солдаты в военной форме, а на территории звучали песни военных лет.
Также в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы на Поклонной горе в Москве прошла всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти». Ветераны ВОВ, почетные гости и волонтеры зажгли на площади Победителей свечи, чтобы почтить память погибших в войне. В полночь на фасаде главного здания Музея Победы появилась инсталляция из 1418 виртуальных свечей, символизирующих количество дней, в течение которых длилась война.
Руководитель московского департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что акция направлена на то, чтобы вспомнить подвиги народа России и те тяжелые времена, которые проживала страна. Участник Великой Отечественной войны, ветеран Виктор Караваев рассказал свою фронтовую историю и о том, как дошел до Берлина. Также в акции принял участие депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»
Художественный руководитель Театра Луны на Малой Ордынке Евгений Герасимов в центре Москвы на Крымской набережной, где стартовала акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню Памяти и скорби
Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в центре Москвы на Крымской набережной, где стартовала акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» стартовала у Музея Победы на Поклонной горе
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» стартовала у Музея Победы на Поклонной горе
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» стартовала у Музея Победы на Поклонной горе
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» стартовала у Музея Победы на Поклонной горе
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» стартовала у Музея Победы на Поклонной горе
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Актер Максим Аверин во время Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти», которая стартовала у Музея Победы на Поклонной горе
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» стартовала у Музея Победы на Поклонной горе
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
На ВДНХ прошла акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню Памяти и скорби
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
На ВДНХ прошла акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню Памяти и скорби
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
На ВДНХ прошла акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню Памяти и скорби
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
На ВДНХ прошла акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню Памяти и скорби
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
На ВДНХ прошла акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню Памяти и скорби