Дело возбудили после высадки таксистом на МКАД участников СВО СК возбудил дело после высадки таксистом на МКАД участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве было возбуждено уголовное дело после того, как таксист высадил участников специальной военной операции на МКАД, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Оно будет расследоваться по статье 282 УК РФ.

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Саксину В. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее один из участников СВО отметил, что водитель остановил автомобиль на МКАД и потребовал от военных покинуть салон. Получив отказ, он выбежал на проезжую часть и попросил помощи у двух «таких же его собратьев» таксистов. Военнослужащий предположил, что их оппонент может поддерживать террористов, а также добавил, что «по шее он чуть-чуть получил за это».

До этого мужчина напал с ножом на 22-летнюю девушку возле ТЦ «Щелковский» в районе Гольяново в Москве. В результате происшествия пострадавшая получила несколько резаных ран. Сразу после нападения злоумышленник скрылся, прохожие вызвали скорую помощь. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Москвы.