Дело о самой крупной взятке в истории России поступило в суд Дело против следователей о крупнейших взятках в России поступило в суд Балашихи

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Дело двух следователей СК, обвиняемых в получении рекордной взятки, поступило в Балашихинский городской суд Московской области, сообщила пресс-служба инстанции. Мужчины, по версии следствия, получили более чем 2,7 тыс. биткоинов, указано в картотеке инстанции.

Им вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Средства они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization, которые основали в даркнете маркетплейс Unicvv. Там продавались украденные данные номеров соцстрахования и банковских карт граждан США и других стран.

Ранее суд в Красноярском крае приговорил бывшего замначальника полиции краевого ГУ МВД России Михаила Привалихина к 12 годам лишения свободы за коррупцию. Отбывать наказание будет в колонии строгого режима, также он лишен звания подполковника полиции и приговорен к уплате штрафа в 24 млн рублей. Уточняется, что полицейский получил взяток на 9 млн рублей от главы компании по оказанию ритуальных услуг, а за вознаграждение пообещал бизнесмену покровительство в урегулировании конфликта с конкурентом.

До этого суд заключил под стражу главу регионального Министерства архитектуры и строительства Владимирской области, обвиняемого в растрате около 12 млн рублей бюджетных средств. Фигурант до этого возглавлял аналогичный департамент в этом регионе.