«Давление выравнивается»: синоптик о московской погоде 24 января Синоптик заявил, что атмосферное давление в Москве 24 января выровняется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник 24 января в Москве ожидается температура 4–5 градусов ниже нуля, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. При этом давление потихоньку начало понижаться и встанет на отметке в 757 мм ртутного столба.

Этот вторник встретит жителей столицы температурой в 4–5 градусов ниже нуля, а также практически полным отсутствием осадков. В то же время в столицу придет юго-западный ветер 3–8 метров в секунду. Но есть и хорошие новости, давление потихоньку выравнивается и во вторник встанет на отметке в 757 мм ртутного столба, — заявил Шувалов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что 30 и 31 января в Москве ожидается снегопад. По его словам, высота снежного покрова достигнет 29–34 см, но серьезных заморозков не ожидается. Он подчеркнул, что погода в Москве снова будет похожа на традиционно зимнюю.