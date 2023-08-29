Дайверы начали исследовать Москву-реку после пропажи фигуристки Горбачевой Mash: фигуристка Горбачева могла утонуть в Москве-реке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники поисково-спасательного отряда начали изучать акваторию Москвы-реки после пропажи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в настоящее время специалисты работают в районе Покровской набережной. К поискам также привлечены кинологи.

Ранее на Покровской набережной были обнаружены вещи пропавшей фигуристки. Предполагается, что она могла утонуть в Москве-реке, однако точной информации к настоящему моменту нет. Сотрудники экстренных служб продолжают проводить поисковые мероприятия. Следственный комитет России организовал проверку по факту пропажи спортсменки.

Фигуристка, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева пропала в минувший понедельник, 28 августа. По словам матери спортсменки, вечером девушка вышла с катка на «Чкалов Арене», после чего ушла в сторону Владимирской церкви. В последний раз она была замечена у владения № 67 по Волоколамскому шоссе. Затем след подростка оборвался. Позднее стало известно, что фигуристка пропала после ссоры со своим тренером Софьей Федченко, которую она хотела сменить на другого наставника. При себе у пропавшего подростка были телефон, рюкзак темно-синего цвета и планшет.