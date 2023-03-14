Дагестанцы сядут в тюрьму за жестокое избиение москвича в метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Троих уроженцев Дагестана, которые жестоко избили москвича в столичном метро, приговорили к 12, 11 и 8 с половиной годам тюрьмы, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, Измайловский суд признал Ибрагима Мусалаева, Гасана Залибекова и Магамаали Ханмагомедова виновными по четырем статьям.

Молодых людей обвинили в совершении преступлений по статьям «Покушение на убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений», «Оскорбление представителя власти», «Угроза и применение насилия» и «Угроза убийством».

Инцидент произошёл 6 октября 2021 года. Группа пьяных мужчин избила молодого человека, заступившегося за девушку. Москвич попал в больницу в очень тяжелом состоянии. После выписки из больницы он рассказал, что не чувствует часть лица, у него иногда болит голова и скачет давление. молодому человеку необходимо наблюдаться у терапевта.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение наградить пострадавшего медалью «Доблесть и отвага».