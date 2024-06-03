ЦСКА уволил своего главного тренера и его команду Владимир Федотов покинул пост главного тренера ФК ЦСКА

Фото: : Сергей Пивоваров/ РИА Новости

Владимир Федотов

Владимир Федотов покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА, сообщается на сайте команды. Также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу, добавили в пресс-службе.

Сегодня руководством клуба было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером... Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять, — говорится в публикации.

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством красно-синие выиграли Кубок России (2023), а также стали серебряными призерами чемпионата России (2023).

Ранее стало известно, что российский специалист Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу. Сроки соглашения не уточняются. Он сменил на этом посту Магомеда Адиева.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России по футболу. На домашнем чемпионате мира в 2018-м команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020.

В качестве тренера Черчесов также работал с такими российскими командами, как московские «Спартак» и «Динамо», «Жемчужина», «Терек», «Амкар». Также российский специалист возглавлял польскую «Легию» и венгерский «Ференцварош».