CК начал проверку по факту гибели человека при пожаре в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Следственного комитета РФ по Москве начали доследственную проверку по факту гибели человека в результате пожара на востоке столицы, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в ночь на 16 января в многоквартирном доме на Вешняковской улице.

По данным следствия, огонь вспыхнул в одной из квартир дома. После ликвидации возгорания там было обнаружено тело женщины 1937 года рождения с признаками отравления продуктами горения.

В настоящее время следователи столичного СК приступили к осмотру места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее стало известно, что в подмосковном Серпухове 78-летняя женщина сгорела заживо во время пожара, который произошел из-за воспламенившегося электрического покрывала. По данным СМИ, пенсионерка сильно замерзла и включила устройство, которое загорелось, пока она спала.

До этого в Чувашии девять человек, среди которых трое детей, были доставлены в больницу после пожара в жилом доме. Загорелось здание и прилегающие постройки на площади 189 квадратных метров в чувашской деревне Кожар-Яндоба.