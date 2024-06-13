Чудовищный ливень в Москве 13 июня: есть ли жертвы, где утонул автобус

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мощные ливни вновь обрушились на Москву 13 июня, в воде тонут автомобили и автобусы. Что известно о ситуации в городе, на каких улицах перекрыто движение, когда закончится дождь, есть ли жертвы стихии?

Что известно о сверхмощных ливнях в Москве 13 июня

Столицу снова накрыл сильный дождь. Жители Москвы засняли, как в разных частях города затопило улицы. На некоторых кадрах видно, что автомобили «ныряют» под воду.

«На дорогах Москвы сейчас глубоко! Измерять точно не советуем, а вот отказаться от авто в пользу метро — да!» — пишет Telegram-канал «Москва 24».

Так, в Крылатском в водную «ловушку» попали машины и автобусы, а также посетители велотрека. Там вода отрезала выход. В то же время в Дмитровском районе затопило Клязьминскую улицу, там же под водой оказался городской автобус. Дептранс предупредил, что движение на этом участке перекрыто.

«Движение по Клязьминской улице перекрыто в связи с подтоплением проезжей части из-за сверхсильных осадков. Выбирайте пути объезда», — сказано в публикации Telegram-канала департамента.

Во время сверхинтенсивных осадков для обеспечения безопасности на Филевской линии столичного метрополитена было временно остановлено движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская», передавал дептранс. Позднее стало известно, что движение на данном участке возобновлено.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Есть ли жертвы или пострадавшие в результате ливней в Москве 13 июня

В департаменте также уточнили, что в результате сверхливня в скопление воды на Клязьминской улице днем 13 июня попал автобус № 672. Пассажиров транспортного средства оперативно эвакуировали, обошлось без пострадавших.

«Сегодня около 13:40 на Клязьминской улице в результате сверхинтенсивных осадков автобус маршрута 672 попал в скопление воды. Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Водитель действовал в рамках должностной инструкции. На месте работают городские службы. Принимаются необходимые меры для ликвидации подтопления и эвакуации автобуса», — сообщал дептранс.

12 июня Telegram-канал Mash писал, что три человека пострадали из-за шторма в Москве. По данным канала, деревья упали на ноги двум девушкам в Вешняках и Северном Медведково. О том, какие травмы получил третий житель столицы, не сообщалось. Пострадавшим москвичкам потребовалась помощь врачей.

Кроме того, 12 июня в подмосковном Щелково рухнуло дерево. В результате происшествия погибли мужчина и девятилетний ребенок. В региональном управлении СК уточнили, что по факту произошедшего организована проверка. По предварительным данным, дед с внуком прятались под деревом от дождя.

Когда закончится сверхливень в Москве

Главное управление МЧС России по Москве утром 13 июня опубликовало экстренное предупреждение, согласно которому сильный ливень сохранится в столице до конца дня.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 часов до конца суток 13 июня в Москве местами сохранится сильный дождь, гроза в отдельных районах с ливнем и с градом. Местами шквалистое усиление ветра до 13–18 м/с», — сообщало ведомство.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru ранее сообщил, что с 14 июня в столице установится теплая и сухая погода.

«Сегодня, в День России, пройдут дожди, выпадет около 15 мм осадков. Также дожди пройдут в четверг, 13 июня. Суммарно за эту неделю выпадет половина, а то и больше половины месячной нормы. Но самые сильные дожди по количеству — около 20–25 мм осадков — все-таки придутся на четверг. Также в ближайшие дни прогнозируются грозы, не исключено, что местами пройдет град. Температура при этом составит 20–26 градусов тепла в дневные часы. В пятницу, 14 июня, и выходные мы попрощаемся с фронтальной зоной. Установятся погожие, теплые дни. Столбики термометров покажут 22–25 градусов тепла», — сказал Шувалов 12 июня.

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