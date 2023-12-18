Что за очередь из скорых у больниц Москвы, какая ситуация с COVID и ОРВИ В депздраве Москвы назвали штатной ситуацию с очередью скорых у больниц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, а скопление машин скорой помощи около больниц — это стандартная практика в часы пиковой нагрузки, заявили в департаменте здравоохранения российской столицы. Что об этом известно, при чем тут пневмония?

Что за очередь из скорых была у больниц в Москве

Вчера вечером, 17 декабря, Telegram-канал Baza сообщил, что у инфекционных больниц заметили очереди из автомобилей скорой помощи.

Уточнялось, что большинство заболевших — с пневмонией. Перед зданием больницы № 1 собралось около 30 автомобилей. Около учреждения № 2 очевидцы насчитали более десяти машин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как объяснили в депздраве Москвы ситуацию с очередями из скорых

Ситуация, когда на госпитализацию в инфекционную больницу поступает несколько машин скорой помощи, является штатной, объяснили в департаменте.

«Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данных прошлого периода. А показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение двух недель. В течение ближайших одной-двух недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости. Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Ситуация с заболеваемостью является штатной и соответствует эпидсезону», — сообщили в столичном депздраве.

Также в ведомстве пояснили, что сейчас в российской столице пациентов в инфекционную больницу принимают в индивидуальных боксах — в частности, в больнице № 1 их насчитывается всего 12, хотя сама больница рассчитана на одну тысячу коек.

«Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией», — пояснили в департаменте здравоохранения Москвы.

Отмечается, что в больнице регулярно ведется мониторинг поступления пациентов. Ситуация, когда на территории было около 23 машин, была разрешена в течение получаса.

«Дополнительно сообщаем, что в городе достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями с необходимым неснижаемым запасом коечного фонда. Ситуация находится на постоянном контроле департамента здравоохранения», — говорится в сообщении столичного депздрава.

Что сейчас с ОРВИ и гриппом в России

По данным Роспотребнадзора, в начале декабря отмечался рост заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. В период с 4 по 10 декабря было зарегистрировано более 107 тысяч случаев заражения COVID-19 — различными вариантами штамма «омикрон».

В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинацию от гриппа прошли почти 52,5% граждан от общего населения страны.

12 декабря в столичном Роспотребнадзоре заявили, что среди заболевших москвичей «по-прежнему преобладают вирусы не гриппозной этиологии, вместе с тем остается высокой доля вирусов гриппа А(Н3N2)». Его называют гонконгским гриппом, этот штамм вызвал пандемию 1968–1970 годов, которая унесла жизни около 4 млн человек во всем мире. Сейчас он не так опасен.

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