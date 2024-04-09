Что стало с клубом «Мутабор» после «голой» вечеринки? Суд, ветераны, клоун

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Активисты вновь пытаются закрыть техно-клуб, который прославился на всю страну и за рубежом из-за «почти голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Как теперь называется бывший клуб Mutabor, какие вечеринки там проходят, и кто жалуется на него во все инстанции?

Как теперь называется бывший «Мутабор», что за вечеринки там проходят

Telegram-канал SHOT сообщил, что клуб на улице Шарикоподшипниковской в Москве снова открылся под названием ARMA и 5 апреля провел первую вечеринку.

Мероприятие с электронной музыкой было приурочено к 9-летию музыкального лейбла System 108. Вечеринку посетило около 1000 человек. Выступали такие диджеи, как Евгений Машков (MASHKOV), Ира Беспалова, Дмитрий Ковязин (KOVYAZIN D), MAKSIMOVNA и другие.

Отмечается, что на вечеринке предпринимались особые меры безопасности: гостей тщательно досматривали, фото и видеосъемка были запрещены, а внутри каждому посетителю на камеру телефона наклеивали специальные липкие стикеры, чтобы никто не смог снять ничего лишнего. Тем не менее, видео с первой вечеринки в ARMA просочились в соцсети: на них видно танцующих людей, зал, освещенный в красных тонах и инсталляцию в виде огромного клоуна с цифрами «108» во рту.

Оплатить входной билет и пополнить депозитную карту можно было только наличными. Как пишет SHOT, внутри клуб претерпел ряд изменений по сравнению со старым «Мутабором»: кровать, на которой снималась Ивлеева, убрали, стены и туалеты перекрасили.

Кто требует закрыть бывший «Мутабор»

После первой же вечеринки в Генпрокуратуру, СК и Госдуму направили заявления с призывом закрыть клуб. Авторами стали общественники из организации «Ветераны России», которые попросили разобраться, почему настолько скандальное место снова открылось для посетителей.

«Безусловно, наши участники движения возмущены этим событием, потому что ещё след, как говорится, той самой вечеринки не прошел, а уже началось празднование», — заявил руководитель центрального аппарата движения Виктор Башкатов.

Кто встал на защиту бывшего «Мутабора»

Адвокат Владимир Постанюк заявил изданию «Подмосковье сегодня», что для того, чтобы закрыть клуб, каким бы аморальным не было поведение участников проходивших в нем вечеринок, необходимы правовые основания. Из-за санитарных требований в декабре 2023 года клуб уже закрывали на 90 дней по предписанию Роспотребнадзора.

«Все претензии к клубу связаны с проведением в его стенах упомянутой вечеринки. <…> Как практикующий адвокат я хочу отметить, что для закрытия клуба нужны правовые основания. Фактически мы сталкиваемся с классическим примером того, как начинают «кошмарить» малый бизнес. Даже если руководством клуба была совершена ошибка и они допустили проведение данной [«голой»] вечеринки, клуб и так уже достаточно ответил за ее проведение. Необходимо понять, что деятельность клуба облагается налогами и, соответственно, приносит доход в государственный бюджет», — отметил Постанюк, указав, что для государства плюсов от закрытия клуба нет, а минусов много.

Почему суд отказал в иске на миллиард к «Мутабору» и Ивлеевой

Между тем Лефортовский суд Москвы отказал активисту из Тюмени Юрию Рябцеву в удовлетворении иска на миллиард рублей к клубу «Мутабор». Тюменец полагал, что «голая» вечеринка сильно задела чувства верующих (в том числе и его самого) и компенсировать этот ущерб можно лишь миллиардом рублей, который он планировал перечислить в благотворительный фонд.

В канале судов общей юрисдикции города Москвы указано, что Лефортовский суд отказал Рябцеву. Активист заявил, что будет подавать апелляцию.

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