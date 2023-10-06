Почему в Москве закроют станцию метро «Алексеевская», когда это случится

Фото: АГН «Москва»

Станция «Алексеевская», Калужско-Рижская линия метрополитена

Станцию «Алексеевская» на Калужско-Рижской линии московского метро закроют более чем на год для реставрации вестибюля и установки нового эскалатора, сообщает msk1.ru. Что об этом известно, когда начнется ремонт?

Что планируется сделать в ходе ремонта

Согласно проектной документации, на станции появится четвертый эскалатор на спуск и подъем, также планируется ликвидировать течи на уже имеющихся подъемниках.

Необходимость в установке еще одного эскалатора вызвана большой загруженностью Калужско-Рижской линии, через которую ежедневно проходят больше 1,3 млн пассажиров.

Помимо ремонта эскалаторов, в ходе ремонта приведут в порядок отделку станции — будет воссоздана мраморная облицовка стен и переложен гранитный пол с воссозданием оригинального рисунка. Также для слабовидящих пассажиров уложат тактильную плитку. Планируется отреставрировать деревянные элементы станции, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Кардинально менять вестибюль и дизайн «Алексеевской» не планируется, поскольку станция является объектом культурного наследия. Сообщается, что на работы будет затрачено 50 млн рублей.

Когда закроют станцию «Алексеевская»

По данным управы Алексеевского района, ремонт на станции планируется начать в 2026 году.

«По информации ГУП „Московский метрополитен“, выполнение работ по замене эскалаторных комплексов и закрытие пассажирской зоны на станции метро „Алексеевская“ запланировано на I квартал 2026 года», — сообщили в органе местного самоуправления.

С момента начала ремонтных работ и на протяжении 14 месяцев «Алексеевская» будет закрыта на вход и выход, поезда будут проезжать ее без остановки. На это время москвичам и гостям столицы будет предложено пользоваться другими станциями и наземным транспортом.

Фото: АГН «Москва» Станция «Алексеевская», Калужско-Рижская линия метрополитена

Что будет со станцией в 2023 году

В столичном департаменте транспорта обратили внимание жителей и гостей Москвы, что на 2023 год не запланировано закрытие станции «Алексеевская». В ближайшее время она продолжит работать в обычном режиме.

«Информация о закрытии станции „Алексеевская“ Калужско-Рижской линии в 2023 году для замены эскалаторного комплекса не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

Сколько эскалаторов отремонтировали в метро Москвы в 2023 году

В 2023 году в Московском метрополитене на 36 станциях были отремонтированы как минимум 47 эскалаторов. По словам заместителя главы столичного региона по вопросам транспорта Максима Ликсутова, система ремонта подъемников — планово-предупредительная. Специалисты приступают к обслуживанию механизмов и узлов до того, как они выйдут из строя. Всего в Московском метрополитене более тысячи эскалаторов и два траволатора.

К ремонту эскалаторов приступают после того, как они достигают 90 тысяч километров пробега. В Москве в 2023 году 14 подъемникам потребовался капитальный ремонт, их полностью разобрали и заменили изношенные детали. На 28 машинах провели средний ремонт, в ходе которого происходит очистка и смазка основных блоков.

«Требования к содержанию инфраструктуры московского метро — одни из самых строгих в мире. За полгода мы отремонтировали эскалаторы на 36 станциях, чтобы они продолжали надежно работать и перевозить сотни тысяч пассажиров», — отметил он.

По словам чиновника, обеспечение безопасности и комфорта пассажиров — это первостепенная задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

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