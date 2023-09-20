Что известно о смерти медведя Диксона в Московском зоопарке Белый медведь Диксон умер в Московском зоопарке

Фото: АГН «Москва»

Медведь Диксон

Белый медведь, спасенный с острова Диксон в Красноярском крае, скончался в Московском зоопарке. Когда ухудшилось состояние животного, что стало причиной смерти?

Что известно о смерти медведя Диксона

В Московском зоопарке сообщили, что в состоянии Диксона в последнее время наблюдалась отрицательная динамика.

«У него появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в свой уличный вольер. Чтобы стабилизировать состояние медведя, к его основной терапии были добавлены нестероидные противовоспалительные препараты. Через день Диксону стало лучше, но вскоре его состояние снова ухудшилось. Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности — во сне», — сообщили представители зоопарка.

Ветеринары установили, что на состоянии медведя сказалась прогрессия поражений спинного мозга, а также повторная инфекция мочевыводящих и дыхательных путей.

«Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасенышу еще один год жизни», — отметили сотрудники.

Диксон был представителем самого крупного вида наземных млекопитающих, который занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. На сегодняшний момент таких особей насчитывается около 25 тысяч. Это единственный представитель среди медвежьих, кто обитает на льдах и охотится как на суше, так и в воде.

Чем известен медведь Диксон

В сентябре 2022 года на полярном острове Диксон в Красноярском крае обнаружили раненого белого медведя. Его нашли обездвиженным недалеко от жилых домов. Хищника усыпили и доставили на самолете в Норильск, а после оказания первой помощи отвезли в Москву.

При обследовании у животного нашли огнестрельную рану левой лопатки и порядка 30 ран от картечи разного диаметра, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог шевелить лишь передними лапами и головой.

Из-за полученных травм хищник, которого назвали Диксоном, не мог существовать в дикой природе, из-за этого было принято решение поселить его в Московском зоопарке.

В каких условиях жил Диксон в Московском зоопарке

В Московском зоопарке специально для Диксона построили реабилитационный бассейн. В его лечении были задействованы ветеринары, нейрохирурги и специалисты по реабилитации.

Диксон жил по расписанию. Утро начиналось с завтрака, затем обработка ран с тренингом. В полдень проводился дневной ветеринарный тренинг, а в 16:00 — вечернее кормление с заключительными занятиями.

Во внешнем вольере специально для него сделали большую клетку, неподалеку от которой находились зоологи и следили за процессом реабилитации хищника.

«Мы создали ему комфортные условия, ветеринарный уход, окружили заботой, вкусно кормили и дарили подарки», — сообщали сотрудники.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в марте 2023 года рассказала, что в состоянии медведя наблюдается положительная динамика.

«Состояние его стабильно удовлетворительное, при этом мы продолжаем наблюдать положительную динамику двигательной активности его задних конечностей: движения становятся более выраженными. Лечение ран на лапах также имеет хорошие результаты: они медленно, но все же затягиваются», — написала она в Telegram-канале.

Диксон жил в зоопарке Москвы с 6 сентября 2022 года.

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