Члена сборной России по гребле «отправили в нокаут» на вечеринке Mash: члена сборной РФ по гребле Бикуа-Мфантсе нашли без сознания в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члена сборной РФ по гребле, тренера олимпийского резерва Никаэля Бикуа-Мфантсе обнаружили без сознания на юге Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, 37-летнего российского спортсмена «отправили в нокаут» во время перепалки на вечеринке.

Как передает канал, инцидент произошел в Западном Бирюлево, где после фуршета Бикуа-Мфантсе поспорил с одним из гостей, а позже очнулся на полу с разбитым лицом. В бессознательном состоянии его обнаружил ученик, который также присутствовал на вечеринке и потом сообщил о случившемся супруге спортсмена. У Бикуа-Мфантсе была рассечена бровь, ему понадобилась помощь медиков. Полиция проводит проверку.

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