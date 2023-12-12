Члена сборной РФ по гребле, тренера олимпийского резерва Никаэля Бикуа-Мфантсе обнаружили без сознания на юге Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, 37-летнего российского спортсмена «отправили в нокаут» во время перепалки на вечеринке.

Как передает канал, инцидент произошел в Западном Бирюлево, где после фуршета Бикуа-Мфантсе поспорил с одним из гостей, а позже очнулся на полу с разбитым лицом. В бессознательном состоянии его обнаружил ученик, который также присутствовал на вечеринке и потом сообщил о случившемся супруге спортсмена. У Бикуа-Мфантсе была рассечена бровь, ему понадобилась помощь медиков. Полиция проводит проверку.

Ранее в Москве пострадал тренер российской хоккейной команды ЦСКА Дмитрий Наумов, который поругался с супругой и заявил на нее в полицию. Спортсмен получил рану на затылке и ссадину на руке после того, как жена кинула в него кружку с чаем. Он зафиксировал телесные повреждения и потребовал от полиции привлечь ее к ответственности. По одной из версий, пара находится на грани развода.

В Санкт-Петербурге ранее соревнования по вольной борьбе переросли в драку на ножах. Во время турнира двое мужчин накинулись на охранников спортивного комплекса, которые впоследствии были госпитализированы. Конфликт произошел за территорией зала. Никто из спортсменов не пострадал. Нападавших задержала полиция.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ