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09 июня 2026 в 14:13

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось

Собянин сообщил о ликвидации еще двух украинских БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны.

ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.

Также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал удар ВСУ по ЛНР терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

Ранее сообщалось, что свыше 270 мирных жителей пострадали за минувшую неделю в результате ударов со стороны ВСУ. Как уточнялось, за отчетный период ранения получили 234 человека, в том числе 18 несовершеннолетних. Еще 43 человека погибли.

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