Число погибших при взрыве в Балашихе возросло МЧС: число погибших при взрыве дома в Балашихе выросло до двух

Фото: t.me/mosoblproc

Число погибших при взрыве газа в доме в Балашихе выросло до двух, двое человек находятся под завалами, сообщает МЧС России. Психологи оказывают помощь пострадавшим, на месте работают три пункта временного размещения. На месте ЧП работают более 160 человек и 40 единиц техники.

В результате происшествия два человека пострадали, двое погибли, двое находятся по завалами, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из дома эвакуировано 170 жильцов.

Telegram-канал «112» сообщил о спасении пенсионерки из-под завалов. По данным канала, под завалами может находится еще один человек.

Ранее сообщалось о смерти одного человека при обрушении дома, пострадавший скончался в карете скорой помощи.

Взрыв в жилой девятиэтажке на Октябрьской улице произошел утром 20 сентября. К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной случившего стал взрыв газа. Это привело к обрушению трех этажей — третьего, четвертого и пятого. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже. На месте работают экстренные службы.

Также сообщалось, что под завалами может находиться ребенок. Сейчас к нему пробираются спасатели. Жильцы первого и второго этажа смогли эвакуироваться из окон самостоятельно. Сейчас идет эвакуация остальных жильцов дома. По факту ЧП Следственный комитет России возбудил дело.