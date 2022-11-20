Число погибших при пожаре в центре Москвы увеличилось до четырех «112»: число погибших при пожаре в центре Москвы увеличилось до четырех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве увеличилось до четырех. Тело четвертой жертвы обнаружили после ликвидации пожара, сообщает Telegram-канал «112».

Пожар на площади трех вокзалов произошел днем 20 ноября. Загорелся двухэтажный кирпичный склад на Комсомольской площади. Из помещения эвакуировали семь человек.

Для тушения пожара задействовали пожарный поезд и три вертолета Ка-32 МАЦ. На месте работали 80 спасателей и 20 единиц техники. Причины произошедшего уже выясняют следователи.

Ранее стало известно, что огонь охватил 2500 квадратных метров склада. В ходе тушения произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. Из горящей постройки эвакуировали семерых человек, которые прятались в холодильнике.