«112»: число погибших при пожаре на складе в Москве возросло до восьми

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Количество погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы возросло до восьми, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, спасатели обнаружили тело еще одного человека во время разбора завалов. Ранее СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Выполнение работ/оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Количество погибших после пожара в Москве возросло до восьми человек, — говорится в сообщении.

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади произошел в воскресенье, 20 ноября. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. Пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.

В двухэтажном помещении склада регулярно устраивали вечеринки с генераторами дыма, алкоголем и цветомузыкой. На первом этаже обустраивали танцпол, на втором — бар и столики, на которых горели свечи. Проходила ли такая вечеринка в день, когда случился пожар, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что сгоревший склад цветов полыхал не первый раз. Ровно три года назад в здании также случился пожар, для тушения которого использовали пожарный поезд. В Сети нашлось видео с рекламой одной из цветочных компаний, которая располагалась по указанному адресу. На нем видно, как захламлен двор склада, в частности, деревянными палетами.