Число госпитализированных с ботулизмом в Москве увеличилось Mash: число госпитализированных с ботулизмом в Москве увеличилось до 41 человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве увеличилось количество госпитализированных с ботулизмом до 41 человека, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, люди отравились готовой едой.

Сегодня, 16 июня, следователи провели обыски на складах и производствах ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт». Повара первого пытались избавиться от тунца, фасоли и других компонентов, из которых готовился некачественный салат.

Ранее уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни людей, возбуждено по факту массового отравления жителей Москвы, сообщила пресс-служба столичного СУ СКР. Более 10 человек госпитализировали после употребления салата лобио компании ООО «Локалкитчен» и салата с тунцом, фасолью и яблоком фирмы ООО «Гастропорт».

Хирург Александр Умнов заявил, что ботулизм, которым заразились порядка 10 москвичей после употребления рыбной продукции, представляет собой инфекционное заболевание, вызванное бактерией Clostridium botulinum. По его словам, чаще всего эта бактерия встречается в консервированных грибах и тушенке. Споры Clostridium botulinum выдерживают кипячение до 100 градусов около семи часов. Врач посоветовал не есть продукты из вздувшейся консервной банки.