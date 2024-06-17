Число госпитализированных с ботулизмом москвичей превысило 100 человек «112»: в Москве госпитализировали более 100 человек с подозрением на ботулизм

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее количество жителей Москвы, госпитализированных с подозрением на ботулизм, превысило 100 человек, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Согласно его информации, в столичные больницы продолжают обращаться люди с признаками инфекции.

Как уточнил канал, за одни сутки в медучреждениях Москвы регистрируют порядка 30–40 пациентов с подозрением на ботулизм. Всех людей тщательно обследуют. При этом пациентам, чьи анализы еще не готовы, ставят предварительный диагноз «гастроэнтерит», отмечают авторы канала.

Согласно публикации, работа компаний, доставивших москвичам опасные продукты, была приостановлена. Контролирующие органы продолжают проверять данные организации.

Ранее СМИ сообщали, что число госпитализированных с ботулизмом жителей Москвы выросло до 41 человека. Предполагается, что люди отравились готовой едой. Следователи пришли с обысками на склады и производства компаний «Локалкитчен» и «Гастропорт».

До этого по факту отравления жителей Москвы было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни людей. Уточнялось, что пострадавшие употребили салат лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком.