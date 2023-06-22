Четырехлетняя девочка выпала из окна шестого этажа на юге Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве малолетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже дома на улице Ясеневая, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ребенок 2019 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии.

На момент инцидента мать ребенка отлучилась из квартиры, оставив малолетнюю под присмотром других своих несовершеннолетних детей, — говорится в сообщении прокуратуры.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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Неделю назад в Москве двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома по улице Большая Черкизовская. По данным прокуратуры, родители на некоторое время оставили ребенка без присмотра, он залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

В середине июня в районе Южное Бутово местный житель порезал жену и дочь, забаррикадировавшись в своей квартире, после чего выпал из окна на шестом этаже. Информация о его состоянии уточнялась.

Ранее в Челябинске выпал из окна 42-летний отец, зарезавший девятилетнюю дочь. Местные жители увидели мужчину под окнами и вызвали полицию и скорую. Тело девочки нашли при вскрытии квартиры.