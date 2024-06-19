Четырехлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехлетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщает столичный Следком. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла на улице Корнейчука. От полученных повреждений малышка скончалась. На кадрах с места происшествия видна разбитая москитная сетка. Правоохранители опрашивают родителей погибшей, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее женщина выпала с третьего этажа в попытке спасти выпавшего из окна на соседский балкон трехлетнего сына. Инцидент произошел на Миллионной улице, когда мальчик облокотился на москитную сетку. Прибывшие на место врачи диагностировали у обоих пострадавших множественные травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

В мае трехлетнюю девочку в тяжелом состоянии госпитализировали после падения с пятого этажа во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Ребенок выпал из окна девятиэтажного дома на улице Димитрова. У него диагностировали множественные переломы, открытую черепно-мозговую травму и повреждения внутренних органов.