Четырехлетнего ребенка сбили на переходе в Москве

Фото: t.me/moscowproc

Водитель автомобиля «Ниссан» сбил четырехлетнего ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Газгольдерная. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

[Пострадал] мальчик 2019 года рождения, находившийся в момент дорожной аварии в сопровождении папы, [ребенок] госпитализирован, — сказано в сообщении.

Ранее на Ставрополье маршрутное такси сбило трехлетнюю девочку, которая впоследствии скончалась в реанимации. Авария произошла в Благодарном. Водитель пассажирской «Газели» совершил наезд на ребенка, который вместе с матерью находился на посадочной площадке. Девочка оступилась и упала под отъезжавший автомобиль.

До этого в Ставропольском крае водитель Toyota насмерть сбил на пешеходном переходе двух девочек 14 и 15 лет в селе Обильном. По информации Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился житель Пятигорска. Младшая из девочек скончалась на месте, а старшая умерла в больнице Георгиевска.

В сентябре в Москве автомобиль службы такси наехал на мальчика, перебегавшего по пешеходному переходу на Нижегородской улице. По предварительным данным, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Ребенка госпитализировали.