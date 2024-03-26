Четырех россиянок задержали за помощь мигрантам из стран СНГ Mash: сотрудниц Центра помощи мигрантам задержали за помощь с фиктивными браками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что четырех сотрудниц Центра помощи мигрантам задержали в Москве за помощь с фиктивными браками приезжим из Таджикистана и других стран СНГ. Так мигрантам было проще получить вид на жительство в России.

По данным канала, трое из задержанных заведовали основными делами: связывались с иностранцами, брали с них деньги за услуги, а также помогали с организацией фиктивных браков. Четвертая задержанная играла роль невесты. Ее выдавали замуж в ЗАГСе недалеко от РУДН.

Для отвода глаз подозреваемые создали фирму «Группа компаний „Контакт“», которая помогала мигрантам под вывеской «Центр помощи мигрантам». С одного клиента они могли получить до миллиона рублей.

На женщин возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области сообщили, что жительница Невельского района Сахалинской области фиктивно прописала в квартире 12 мигрантов и не собиралась предоставлять им указанное помещение для фактического проживания. В отношении 48-летней сахалинки было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ.