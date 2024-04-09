Четыре ребенка погибли при пожаре в Подмосковье МЧС: при пожаре в частном доме в Подмосковье погибли четыре ребенка и женщина

Фото: t.me/mchs_official

Тела четырех детей и женщины обнаружены при тушении пожара в частном доме в Воскресенске Московской области, пишет пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, еще два ребенка 11 и 13 лет были переданы врачам.

В Воскресенске огонь охватил частный дом на 150 квадратных метрах. <...> Открытое горение ликвидировано. На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники, — говорится в сообщении.

Всего в частном доме проживали восемь человек, из которых шестеро — дети, добавили представители МЧС. Два ребенка были спасены соседями еще до приезда сотрудников ведомства на место происшествия.

Ранее пресс-служба МЧС обнародовала информацию, согласно которой пожар вспыхнул в одноэтажном трехквартирном доме в поселке Ис Свердловской области. В результате инцидента погибли трое детей и их мать. Огонь охватил площадь 90 квадратных метров. При этом шесть жильцов смогли самостоятельно выбраться из горящей постройки до прибытия спасателей.

До этого в управлении министерства по Самарской области предупредили о пожаре в частном доме в городе Тольятти. Его площадь составила 42 квадратных метра. Огонь унес жизни троих человек, среди которых были мужчина, женщина и девочка 2019 года рождения.