Четыре машины столкнулись на МКАД и попали на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре машины попали в аварию на МКАД: легковой автомобиль занесло, он зацепил фуру и врезался еще в две машины. Видео с аварией опубликовал в своем Telegram-канале столичный дептранс. Автомобили попали в ДТП на внутренней стороне 43-го км автодороги перед развязкой с Ленинским проспектом.

На месте работают оперативные службы города, обстоятельства происшествия выясняются. Данных о наличии пострадавших нет. Как предупредили в ведомстве, движение на участке дороги осуществляется по двум полосам из пяти, рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее фура столкнулась с такси и врезалась в отбойник на 41-м километре МКАД в районе развязки с Профсоюзной улицей. На кадрах видно, что грузовик после ДТП чуть не опрокинулся, при этом содержимое большегруза высыпалось на проезжую часть. Информация о пострадавших не поступала.

До этого в Москве на Марксисткой улице произошла массовая авария с участием шести легковых автомобилей. В районе дома № 24 столкнулись иномарки Porsche, Volvo, Kia, Toyota и две Skoda. Повреждения различной степени тяжести получили три человека. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.