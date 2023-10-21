Четыре гаража с автомобилями внутри горят на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре гаража с автомобилями загорелись на Иловайской улице в Марьино, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сотрудникам столичного управления МЧС пришлось вскрыть помещения, чтобы добраться до очага возгорания.

Пожарные продолжают ликвидацию огня. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. О причинах пожара также неизвестно. На опубликованных кадрах над гаражами поднимаются столбы дыма. На видео также можно заметить, что пожарным приходится подбираться к возгоранию через крыши.

Ранее сообщалось о пожаре в гостинице на улице Мухина в Хабаровске. Огонь охватил кровлю здания. До приезда пожарных около 50 постояльцев эвакуировались самостоятельно. К ликвидации возгорания были привлечены полсотни человек личного состава и 10 единиц специальной техники. Для тушения пожара сотрудникам МЧС пришлось разобрать покрытие кровли.

Также стало известно о пожаре в частной клинике «Медика 24» на Автозаводской улице в Москве. В результате происшествия пострадали по меньше мере три человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Очаг возгорания находился в подвале, где хранились аккумуляторы.