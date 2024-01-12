Четыре человека погибли при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. В числе погибших один ребенок. Трагедия произошла на первом этаже дома № 14 по улице Академика Комарова.

В результате пожара погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что при тушении возгорания двоих детей удалось спасти. Пожар полностью ликвидирован. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее появились кадры сильного пожара в деревообрабатывающем цеху в Златоусте Челябинской области. Площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек.

9 января двое человек погибли при пожаре в бытовках в Пензе. Пламя охватило постройку площадью около 300 кв. м. Тела погибших обнаружили при разборе конструкций.