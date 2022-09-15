Четыре человека погибли и два пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли и два пострадали в ДТП с грузовиком на Московском малом кольце в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Московской области. Авария произошла накануне ночью на 73-м километре трассы А-107 (Московское малое кольцо).

Водитель, управляя автомашиной Renault, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП четыре человека погибли, двое госпитализированы, — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на западе Москвы в результате столкновения кареты скорой помощи и грузовика пострадали два человека. Авария произошла в районе дома 38 на проспекте Вернадского. Пострадавшими в ДТП оказались фельдшер и врач. Их состояние оценивается как нетяжелое.

10 сентября на внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси. Судя по видео, которое опубликовал столичный дептранс, аварию спровоцировала одна легковая машина, после удара перевернулся на крышу автомобиль такси.