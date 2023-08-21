Четвертый участник экскурсии по коллекторам Москвы обнаружен мертвым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спасатели обнаружили тело еще одного члена туристической группы, отправившейся на экскурсию по московским коллекторам во время ливня, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Речь идет о мужчине, личность которого на данный момент не установлена.

В 05:35 в районе Павелецкого вокзала из коллектора вытащили тело мужчины, — рассказал источник агентства.

Ранее спасатели обнаружила тела 17-летнего юноши и 15-летней девушки в Москве-реке. Установлено, что они являются участниками экскурсионной группы. По данным Telegram-канала «112», погибшие являются родственниками сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. Его тело обнаружено пока что не было.

Позднее также было найдено тело 15-летней школьницы. Погибшую обнаружили в районе Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. Девушка получила рваную травму головы, когда группу смыло потоком воды из коллектора.

После пропажи экскурсионной группы в Москве приостановили все туры по подземным коммуникациям, сообщил Telegram-канал «112». Организаторы экскурсий уже вернули деньги за купленные билеты всем записавшимся. По предварительной информации, речь идет о более чем 20 туристах.