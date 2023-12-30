Четверо москвичей надышались угарным газом из-за вспыхнувшей гирлянды В Москве четыре человека пострадали в результате пожара из-за гирлянды

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Елочная гирлянда вспыхнула в квартире на Лобненской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

В трехкомнатной квартире по адресу: Лобненская улица, дом № 7, произошло загорание на площади 10 кв. м, — сказал собеседник агентства.

Жильцы покинули квартиру до приезда пожарных, но успели надышаться угарным газом. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о пожаре в Мытищах, в результате которого погибли женщина и трехлетний ребенок. Возгорание произошло в квартире жилого дома из-за короткого замыкания, вызванного новогодней гирляндой. Пожарные долго не могли подъехать к месту, так как путь преграждали припаркованные машины.

До этого пожар из-за гирлянды на елке произошел в частном доме в поселке Береговой Омской области. Происшествие унесло жизни трех человек — двоих двухлетних братьев-близнецов и их бабушки.

Новогоднее украшение также спровоцировало возгорание в «Леруа Мерлен» на юге Санкт-Петербурга. Украшение находилось под потолком, поэтому сотрудники не смогли самостоятельно справиться с тушением огня.