Baza: автомобиль автобазы управделами президента загорелся на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве загорелся автомобиль автобазы Управления делами президента РФ. Черный BMW с правительственными номерами, полыхающий на Ленинградском проспекте, засняли на видео.

По данным канала, двигатель иномарки самовоспламенился, в результате немного сгорел и салон. Как пишет Baza, автомобиль, предположительно, был закреплен за Сергеем Зубковым.

По данным Telegram-канала SHOT, пожарным удалось быстро справиться с огнем на площади полтора квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало.

На прошлой неделе в центре Москвы загорелся Lamborghini. Владелец люксовой иномарки, внимание которого на пожар обратил очевидец, вышел из салона и достал огнетушитель, но итальянский спорткар впоследствии сгорел дотла. Полыхающее авто запечатлели на видео. Ущерб оценили примерно в 50 миллионов рублей, никто не пострадал.