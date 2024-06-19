«Черные риелторы» переписали на себя более 60 квартир в Москве на 250 млн СК: банда «черных риелторов» переписала на себя более 60 квартир в Москве

Фото: t.me/sledcom_press*

В Москве удалось задержать более 40 человек, причастных к крупному мошенничеству с квартирами. По данным Следственного комитета России, они приобрели право собственности более чем на 60 квартир столицы и причинили имущественный вред городу на сумму свыше 250 млн рублей.

По данным ведомства, организаторы группировки — три человека — разработали механизм, который предусматривал завладение документами жильцов квартир, изготовление паспортов на их имя с фотографиями подконтрольных лиц, подготовку сфальсифицированных документов, совершение действий под видом преобразования госсобственности в частную и его дальнейшую реализацию.

В период с 2010 по 2024 год они получали от полицейских и представителей других учреждений данные об умерших, которые владели недвижимостью в столице. Затем они предоставляли фальсифицированные документы в органы исполнительной власти, суды и нотариат. Не зная этого, работники департамента городского имущества города Москвы заключали договоры передачи квартир физическим лицам, которые были соучастниками.

По данным ведомства, проведено уже более 40 обысков. Возбуждено четыре уголовных дела по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

Ранее юрист Герман Рыкалов рассказывал, что нежелание заключать договор и попытки скрыть удостоверение личности могут указывать на то, что риелтор недобросовестный. Кроме того, по его словам, также «черный риелтор» вряд ли будет членом Российской гильдии риелторов.