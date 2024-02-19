Череда случайностей отправила в больницу московского фитнес-тренера Тренер из Москвы ударилась головой о штангу после падения с беговой дорожки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фитнес-тренер московского тренажерного зала попала в больницу после неудачной тренировки, сообщил Telegram-канал SHOT. Женщине стало плохо во время занятий, из-за чего она упала на беговой дорожке, а после этого ударилась головой о блин для штанги. По информации канала, она получила тяжелую черепно-мозговую травму и эпидуральную гематому.

В настоящий момент пострадавшая находится в реанимации, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Перед этим тренера прооперировали. По информации канала, к инциденту подключилась полиция, которая выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о москвиче, который упал в ванную с кипятком и получил тяжелые ожоги. Инцидент произошел 9 февраля в одном из домов на Открытом шоссе. Мужчина в момент происшествия был пьян и не сразу понял, что вода слишком горячая.

По данным СМИ, мужчина весил 180 кг и злоупотреблял алкоголем. Соседи вызвали спасателей после того, как услышали крики. Медики госпитализировали мужчину с ожогами 22% поверхности тела, но спустя неделю он скончался.