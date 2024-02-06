Чемодан с 25 домашними крысами обнаружили на западе Москвы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чемодан с 25 домашними крысами нашли на Парковой улице в Москве, сообщила в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» заместитель председателя по вопросам ветеринарии Московского сообщества спасения декоративных крыс Надежда Ефремова. По ее словам, грызунов передали волонтерам, сейчас они в безопасности.

Полиция забрала чемодан с бедолагами в отделение <...>. Крысы попали в нужные руки. Из них к нам на баланс поступило 12 самочек. Возраст от полугода и старше. Все очень красивые и очень голодные. Не истощенные, но наголодавшиеся. У двух заметен отит — голова набок. Еще у двух нащупали небольшие опухоли молочной железы <...>. Все самки беременны, — написала Ефремова.

Ранее жители Подольска спасли собаку по кличке Сахарок, которая год назад потерялась в лесу. Первая хозяйка бросила болонку, а вторая не уследила за питомцем — у нее в доме пес провел всего сутки, после чего пропал. Выяснилось, что болонка все это время жила в лесу неподалеку. Местные жители отвезли собаку в приют, где ее отмыли, постригли и показали ветеринару.

До этого в Подмосковье тойтерьер по кличке Арчи был выброшен на железнодорожной станции. Хозяин с кем-то поссорился в электричке, и охрана его высадила. Собаку при этом сначала не заметили, но высадили на несколько остановок позже. В поисках питомца хозяин Арчи ездил по всем станциям в течение недели. Сейчас собака дома, отдыхает и почти не покидает любимой лежанки.