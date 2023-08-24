Человек упал с эстакады на ж/д пути в Москве «360»: человек упал с эстакады на ж/д пути в районе платформы «Андроновка»

Человек упал с эстакады на железнодорожные пути вблизи платформы Московского центрального кольца (МЦК) «Андроновка», сообщает «360» со ссылкой на источник. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

По данным «360», к месту происшествия отправились сотрудники экстренных служб Москвы.

Ранее сообщалось, что парень и девушка упали с эстакады в восточной части Москвы в ночь на 19 июля. От полученных травм 18-летняя жительница Армавира скончалась. Ее 23-летний спутник был госпитализирован. Инцидент произошел на Перовской эстакаде. Парень и девушка приехали в столицу из Краснодарского края.

До этого в Москве погиб рабочий, упавший на асфальт со строительной люльки. Мужчина занимался ремонтом фасада одного из домов на Ставропольской улице в районе Люблино. Также сообщалось о гибели строителя, он упал в котлован с 17-го этажа здания. Несчастный случай произошел днем 8 июля на строительной площадке в столичном районе Марьина Роща.

Ранее во время мытья окон на 10-м этаже одного из зданий делового центра «Москва-Сити» с высоты 40 метров сорвался промышленный альпинист. 20-летний парень приземлился на козырек второго этажа и смог выжить, хотя и получил травмы. Позднее выяснилось, что причиной падения стал оборвавшийся страховочный трос.