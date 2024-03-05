Человек упал на рельсы метро в Москве На Большой кольцевой линии в столичном метро на рельсы упал человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском метро на Большой кольцевой линии человек упал на рельсы, сообщает пресс-служба дептранса. По часовой стрелке временно наблюдались трудности с движением составов. В 15:01 ведомство сообщило о введении движения в график.

На Большой кольцевой линии по часовой стрелке временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — сообщили в ведомстве.

4 марта масштабный сбой произошел на МЦД-3 (Московском центральном диаметре). На опубликованных в Сети кадрах было видно заполненную платформу на станции Выхино. Граждане рассказали, что во время сбоя диспетчер объявил о прибытии поезда на другую платформу, после чего люди начали прыгать на пути. На станции образовалась большая давка. В Центральной пригородной пассажирской компании пояснили, что в расписание поездов в сторону Ипподрома были внесены изменения после остановки состава по техническим причинам на станции Вешняки.

2 марта на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел сбой из-за человека на пути. От станции «Печатники» до «Чкаловской» не было движения поездов.