Человек упал на пути на серой ветке московского метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На южной Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена случился сбой, сообщается в Telegram-канале департамент транспорта столицы. Отмечается, что сбой случился из-за человека на пути.

Из-за инцидента временно увеличены интервалы движения поездов на серой ветке метро. Другие подробности не приводятся.

На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Южной» до «Серпуховской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в публикации.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена случился сбой. Там временно были увеличены интервалы движения поездов. Это было нужно для проверки состава на северо-западном участке фиолетовой ветки. Спустя восемь минут департамент транспорта сообщил, что движение введено в график.

До этого сбой случился на Арбатско-Покровской линии московского метро. Поезда временно не ходили между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Это, как объяснили в дептрансе, произошло из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Позднее из-за неполадок на синей ветке временно была закрыта на вход станция «Щелковская».