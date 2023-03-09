Человек попал под поезд на Павелецком направлении МЖД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезда Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за инцидента с человеком, попавшим под электричку, следующую из аэропорта Домодедово в Москву, об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что отклонение от графика составляет 38 минут.

В 18:00 около платформы Чертаново Павелецкого направления МЖД произошло травмирование человека пригородным поездом № 6528 аэропорт Домодедово — Москва, по предварительной информации, при переходе пути перед близко идущим поездом. В связи с этим несколько пригородных поездов из Москвы следуют с отклонением от графика до 38 минут, — сообщили агентству в пресс-службе МЖД.

25 февраля в Московской области около железнодорожной станции Булатниково поезд сбил 13-летнего мальчика. Подросток получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в Морозовскую детскую больницу в Москве. Экстренные службы вызвал очевидец, который находился недалеко от места происшествия.