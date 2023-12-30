Человек погиб при пожаре в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве один человек погиб при пожаре в гаражном боксе, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. Возгорание произошло 30 декабря на Западной улице в Восточном округе столицы.

Площадь пожара составила 20 кв. м. «360» уточняет, что возгорание произошло утром 30 декабря. Огонь охватил вещи и мебель. О причинах возникновения пожара не сообщается. Обстоятельства произошедшего установят эксперты.

Ранее сообщалось, что женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в селе Галбай Тункинского района Бурятии. Еще один человек пострадал, его госпитализировали с ожогами. Площадь возгорания составила 45 кв. м. Пожар вспыхнул в ночь на 30 декабря. На место происшествия были направлены три пожарных расчета 10-го Тункинского отряда ГПС РБ. На момент прибытия спасателей пламя охватило дом и пристроенную веранду.

29 декабря в подмосковном районе Барвиха произошел пожар в частном спортивном комплексе, который ранее принадлежал бывшему олигарху Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Площадь пожара составила 170 кв. м.