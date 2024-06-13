Человек на путях остановил движение поездов в московском метро Дептранс Москвы: движение на Кольцевой линии остановлено из-за человека на путях

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Движение по часовой стрелке на Кольцевой линии приостановлено из-за человека на путях, сообщила пресс-служба дептранса Москвы. В ведомстве призвали столичных граждан воспользоваться альтернативными путями передвижения.

На Кольцевой линии (5) нет движения по часовой стрелке. Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении против часовой стрелки, БКЛ и радиальными линиями, — следует из заявления.

Ранее на сайте Московского метрополитена появилось предупреждение, что движение поездов на участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена между станциями «Деловой центр», «Шелепиха» и «Хорошевская» будет приостановлено с 22 июня. Это произойдет из-за плановых ремонтных работ.

До этого на восточном участке Калининской линии московского метро произошел сбой. Временно были увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Вскоре в дептрансе объявили, что поезда вновь начали ходить по графику.

В апреле в Москве на станции метро «Шаболовская» подрались безбилетник и мужчина, который преградил ему путь у турникета. Пассажир, оплативший проезд, заблокировал проход, чтобы «заяц» не смог пройти за ним, за что получил толчок от нарушителя.