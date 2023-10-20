Чеченский боец поп-MMA Асхаб Тамаев избил хейтера в Москва-сити Боец поп-MMA Асхаб Тамаев сообщил, что подрался с провокатором в Москва-сити

Боец поп-MMA и блогер из Чечни Асхаб Тамаев избил хейтера в лобби Москва-сити, об этом рассказал сам спортсмен в Instsgram (деятельность в РФ запрещена). По словам Тамаева, молодой человек по имени Даниил умышленного его провоцировал.

Асхаб сообщил, что столкновение с хейтером произошло на первом этаже башни Нева. Блогер спустился в вестибюль, чтобы встретить друга. В это время в холле находился Даниил, который разговаривал по телефону. Тамаев услышал, что парень произносит его имя в оскорбительном ключе. Тогда боец сделал Даниилу замечание, которое переросло в перепалку, а затем и в рукоприкладство.

По словам блогера, молодой человек специально его подстрекал, так как был уверен, что Асхаб ничего ему не сделает в силу своей публичности. Также Даниил предполагал, что в общественном месте ему ничего не может угрожать и поэтому вел себя вызывающе. Тамаев добавил, что пострадавший уже написал на него заявление. В произошедшем разбирается полиция.

Ранее участником драки стал другой популярный блогер. По данным Telegram-канала Mash, на Даню Милохина напали в центре Тбилиси. На тиктокера с кулаками набросился местный житель, к которому блогер заглянул в окно на первом этаже. Mash пишет, что нападение сопровождалось антироссийскими лозунгами со стороны нападавшего. Обращаться в полицию Милохин не стал и быстро улетел из страны в Дубай.