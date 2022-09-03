Часть представителей СМИ не пустили на церемонию прощания с Горбачевым

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Часть представителей прессы не допустили на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, передает РИА Новости. На прощальное мероприятие не могут попасть сотрудники зарубежных, а также крупных федеральных изданий. Церемония началась 3 сентября в 10:00 в Колонном зале Дома союзов, она продлится до полудня.

Отмечается, что для аккредитации все журналисты заранее отправляли организаторам церемонии прощания свои паспортные данные, копии пресс-карт и фотографии.

Издания, представителей которых не нашли в списках, не пускают внутрь Дома союзов, они ожидают на улице.

Ранее с генеральным секретарем ЦК КПСС простился заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования семье первого президента СССР.

Известно, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах бывшего лидера СССР из-за плотного рабочего графика. Глава РФ простился с Горбачевым 1 сентября — он возложил цветы на гроб политика в ЦКБ.