Цены на новостройки бизнес-класса в Москве рекордно выросли Цена квадратного метра в новостройках бизнес-класса Москвы превысила 500 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса Москвы составила более 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. По данным агентства, такая цена стала рекордной за всю историю наблюдений.

В 2023 году средняя стоимость квадратного метра на первичное жилье бизнес-класса в Москве впервые в истории превысила отметку в 500 тысяч рублей (запрашиваемая цена без учета скидок), или 488 тысяч рублей с применением стандартных скидок, которые в среднем составляют 3,3%. В 2024 году ожидается продолжение умеренного роста цен на квартиры, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 11 месяцев 2023 года стоимость увеличилась на 7,6%. Специалисты прогнозируют превышение показателя по сделкам на первичном рынке жилья бизнес-класса столицы на 70% по сравнению с показателем 2022 года, таким образом, будет заключено более 20 тысяч сделок.

Повышенная рекордная активность ожидается в отношении ипотечных сделок, их доля составит 70%. Эксперты объясняют, что это связано с колебаниями валютного курса и желанием жителей страны оформить покупку до возможного увеличения ставок по кредитам.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цены на новостройки в среднем по России за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. По ее словам, это в два раза выше темпов роста зарплат за те же три года.