Центральный детский магазин на Лубянке передан новому владельцу «Киевская площадь» купила Центральный детский магазин на Лубянке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа компаний «Киевская площадь» приобрела Центральный детский магазин на Лубянке, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании. Сумма сделки и условия на данный момент не раскрываются. Известно, что ЦДМ является самым большим специализированным детским торговым комплексом России. Он включает свыше 140 магазинов, более 20 кафе и ресторанов, а также различные услуги и форматы семейного досуга.

Мы подтверждаем сделку по приобретению Центрального детского магазина на Лубянке, — сообщили в пресс-службе.

Предыдущим владельцем магазина была компания «Галс-Девелопмент». Нынешний хозяин ЦДМ, «Киевская площадь», является одной из крупнейших частных российских фирм.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрил проведение сделки по покупке акций золотодобывающей компании «Хайлэнд Голд Майнинг Лимитед» (Highland Gold Mining Limited). Согласно ему, решение принято в соответствии с указом о специальных экономических мерах из-за недружественных действий иностранных государств. Указом президента разрешается покупка 100% акций компании.