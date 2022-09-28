Центральные улицы Москвы перекроют 30 сентября Дептранс: 30 сентября в Москве временно перекроют ряд центральных улиц

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве 30 сентября временно будут закрыты для движения ряд центральных улиц и набережных. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. Перекрытия начнутся уже с шести часов утра.

Тридцатого сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные — просим отказаться от поездок на личных авто в центр города, — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что с 06:00 закроется движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, на Кремлевской и Московорецкой набережных, а также на Большом Московречком мосту и на площади Васильевский спуск.

С 13:00 окажутся перекрыты Болотная улица, Большая. Ордынка, Пятницкая. С 14:00 нельзя будет проехать по Старой площади и Кайгородскому проезду.

Автомобилистов призвали планировать машруты поездок заранее. также в дептрансе не исключили дополнительные ограничения.

Причины перекрытия улиц не указываются.