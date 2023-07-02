Центр Москвы частично перекроют для проезда авто В Москве перекроют проезд по ряду улиц в связи с проведением парада ретротранспорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы 2 июля временно перекроют несколько центральных улиц для проезда авто в связи с проведением парада ретротранспорта, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Проезд будет ограничен на участке Бульварного кольца от станции метро «Чистые пруды» до станции «Новокузнецкая», а также на нескольких прилегающих улицах. Ограничения будут сняты в 18:00.

8 июля в период с 08:00 до 18:00 будут недоступны для проезда (в зависимости от временного промежутка) ряд участков Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, Яузского и Покровского бульваров. Это связано с проведением парада ретротранспорта, — говорится в сообщении.

20 мая ряд центральных улиц столицы перекрывали ради проведения в городе «Зеленого марафона». В частности, движение было ограничено по Большому Москворецкому мосту и на площади Васильевский Спуск, на улицах Варварка, Ильинка, на Новой и Старой площадях. Также были закрыты Софийская, Раушская, Космодамианская, Устьинская и другие центральные набережные Москвы.