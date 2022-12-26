Ценам на жилье в Москве предрекли падение на 5-10% «Известия»: цены на жилье в столице упадут на 5-10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В следующем году цена на жилье в Москве упадут на 5-10%, считают эксперты, опрошенные журналистами «Известий». Причину такого падения специалисты усмотрели в том, что в столице снижается спрос на новостройки и вторичное жилье. Также риелторы ждут перетока части покупателей с рынка новостроек на рынок «вторички».

Эксперты объяснили, что указанный переход может быть вызван сворачиванием ипотеки по околонулевой ставке. Также специалисты предсказали, к чему, возможно, приведет повышение льготного кредитования до 8%. По их мнению, этот шаг вернет на рынок готового жилья до 20% приобретателей.

Ранее директор по продажам Максим Тарасов рассказал в беседе с журналистами, что число непроданных квартир в новостройках в России растет «в геометрической прогрессии». При этом российские девелоперы считают, что 2023 год будет «нормальным» для рынка первичного жилья, так как застройщики смогут сдать начатые ранее объекты.

В то же время, по словам менеджера, участники первичного рынка обеспокоены возможной отменой программы льготной ипотеки, что может «остановить» рынок.

Также директор по продажам напомнил, что, когда программу льготной ипотеки приостановили в 2015 году, доля продаж на первичном рынке упала до 7–10%, а 90% сделок по недвижимости делалось на вторичном рынке.