Нагатинский суд Москвы отправил под домашний арест на полтора месяца директора компании «Регионстрой» 35-летнего Илью Астановского, насмерть сбившего человека на автомобиле BMW на остановке, передает Telegram-канал SHOT. Виновнику аварии также запретили пользоваться телефоном, интернетом, получать посылки и общаться с родственниками потерпевшей стороны.
Директора строительной компании, насмерть сбившего человека, влетев на элитном каршеринге в остановку, отправили под домашний арест на полтора месяца, — указано в сообщении.
Авария произошла накануне на Павелецкой набережной в Москве. Водитель сбил нескольких пешеходов, которые стояли на тротуаре. Один из них позже скончался от полученных травм.
Машину виновник ДТП арендовал в компании «Энитайм». Водитель позже сообщил, что его машину занесло перед пешеходным переходом и он не справился с управлением.
Telegram-канал «112» сообщил, что погибшим оказался 32-летний мужчина, пострадавшими — 42-летняя женщина и 64-летний мужчина.