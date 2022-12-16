Cбившего людей на остановке водителя BMW отправили под домашний арест Суд отправил под домашний арест на полтора месяца водителя, сбившего насмерть человека на остановке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нагатинский суд Москвы отправил под домашний арест на полтора месяца директора компании «Регионстрой» 35-летнего Илью Астановского, насмерть сбившего человека на автомобиле BMW на остановке, передает Telegram-канал SHOT. Виновнику аварии также запретили пользоваться телефоном, интернетом, получать посылки и общаться с родственниками потерпевшей стороны.

Директора строительной компании, насмерть сбившего человека, влетев на элитном каршеринге в остановку, отправили под домашний арест на полтора месяца, — указано в сообщении.

Авария произошла накануне на Павелецкой набережной в Москве. Водитель сбил нескольких пешеходов, которые стояли на тротуаре. Один из них позже скончался от полученных травм.

Машину виновник ДТП арендовал в компании «Энитайм». Водитель позже сообщил, что его машину занесло перед пешеходным переходом и он не справился с управлением.

Telegram-канал «112» сообщил, что погибшим оказался 32-летний мужчина, пострадавшими — 42-летняя женщина и 64-летний мужчина.