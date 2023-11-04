Бывший военный атташе СССР в США упал с эскалатора и попал в больницу «112»: экс военный атташе СССР в США Зленко упал с эскалатора и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерал-лейтенант Николай Зленко, ранее работавший военным атташе Советского Союза в Соединенных Штатах, госпитализирован в одну из больниц Москвы после падения с эскалатора, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, 78-летнего мужчину толкнули, когда он спускался вниз в торговом центре.

Как передает канал, инцидент произошел в одном из столичных ТЦ два дня назад. Зленко не смог удержать равновесия и упал лицом вниз. Он ударился о железные конструкции, сильно повредив лицо. По данным канала, медики диагностировали у него обширные гематомы и множественные ушибы.

Зленко родился 9 мая 1945 года в Туркменской ССР, окончил Ростовское высшее командно-инженерное училище имени М. И. Неделина и Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского. Более 10 лет он проработал за рубежом, в частности в военно-штабном комитете ООН в Нью-Йорке. Военным атташе посольства СССР в США Зленко был с 1988 по 1992 год.

Ранее в подмосковном Королеве пенсионерка провалилась в шахту лифта с высоты третьего этажа, сломав позвоночник и ноги. Женщина при входе отвернулась и не заметила, что кабины лифта нет. В результате она упала на крышу подъемника. Врачи также диагностировали у нее травму головы.